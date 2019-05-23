POLİTİKA

Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

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