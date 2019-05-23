Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonunda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.