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Aile hekimliğine sığınan köpek kurtarılamadı

Gaziantep'te tüfekle vurularak yaralanan ve güvenlik kameralarınca aile hekimliğine sığındığı görüntülenen sokak köpeği, önce aile hekimi, sonra da veteriner tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir sokak köpeği tüfekle vurularak yaralanmış, kanlar içerisindeki köpek Altınüzüm Mahallesi'nde bulunan Aile Hekimliği binasına girmek istemişti. Bu arada köpeği gören insanların korkarak kapıyı kapatması üzerine ise köpek yere uzanarak yardım beklemişti. Hayvanın zor durumunu gören aile hekimlerinden Ahmet Velioğlu ve sağlık çalışanları, klinik kapısı önünde bulunan ve kanlar içerisinde yatan köpeğe yardım elini uzatarak ilk müdahalede bulunmuştu. Kuyruk bölgesinde yaklaşık 15 adet saçma izi tespit edilen köpek, Aile hekimliğinde yapılan ilk müdahalenin ardından, daha kapsamlı bir müdahale için ilçedeki barınakta bulunan veterinere getirildi. Temizlenen yara ve müdahalenin ardından acilen ameliyata alınması için Gaziantep'teki hayvan hastanesine gönderilen köpek, hastaneye yetişemeden yolda telef oldu. 

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