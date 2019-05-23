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Horoz gibi öten Denizli tavuğu

Denizli'de adeta bir horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu. Yaklaşık 10 saniye boyunca ötebilen 2 yaşındaki tavuk, görenleri şaşkına çevirdi.

Denizli'de 38 yıldır petshop işleten Sermet Kayabaşı'na (61) ait tavuk, görenleri şaşırttı. Denizli horozunun genlerini taşıdığı belirtilen 2 yaşındaki tavuk, yetişkin bir horoz gibi ötebilmesiyle dikkati çekti. Yaklaşık 10 saniye öten tavuk şaşırtırken, daha önce hiç öten bir tavuk görmeyen vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekti.

'BAŞKA TAVUKLAR BU ŞEKİLDE ÖTEMEZ'

Tavuğunun Denizli horozunun genlerini taşıdığını belirten Sermet Kayabaşı, Denizli horozu kentimizin simgesi halindedir. 15 yıldır Denizli horozu besliyorum. Tavuğum günde 15- 20 kez, 8- 10 saniye arasında normal bir horoz gibi ötebiliyor. Hakiki Denizli horozunun genini taşıyan tavuklar ötebilir. Burada gördüğünüz tavuğun ötmesinin sebebi, gerçek Denizli horozunun kanını taşımasıdır. Tavuğumun öttüğünü görenler, çok şaşırıyor. Başka tavukların bu şekilde öttüğünü göremezsiniz" dedi.

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