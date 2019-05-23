Yolda yürürken aniden iki kadını yumrukladı

Moldova Cumhuriyeti'nda kameraya yansıyan akılalmaz olay kimsenin anlam veremediği o anları gözler önüne serdi. Sarhoş olduğu tahmin edilen adam, yolda yürürken karşı taraftan gelen iki kadına yumruk attı. Durduk yere kadınları yumruklayan adam ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kadınlardan birinin 36 diğerinin ise 86 yaşında olduğu belirtilen olayda, yaşlı kadın aldığı darbe sonucu bir anda yere yığıldı. Moldova polisinin ise iki kadına yumruk atan bu adamı her yerde aradığı belirtildi.