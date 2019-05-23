SPOR

Bu iddia gerçek mi? Yılmaz Vural'ın küfürlü Tanju Çolak videosu

Son olarak Adana Demispor'da görev yapan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sinkaflı küfürler ettiği Tanju Çolak videosu, sosyal medyaya düşünce deneyimli teknik adam bir anda gündem konusu oldu.

Gündeme oturan söz konusu video Yılmaz Vural'ın Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde çekilmiş. Eski sportif direktör Tanju Çolak'ı eleştirip küfrettiği iddia edilen videoda şu sözler yer alıyor:

-“Tanju Çolak, Pote'nin her ay aldığı 40 bin euro’dan 5 bin euro’yu alıyormuş. O****u çocuğu, hırsız"...

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tanju Çolak hakkında açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Yılmaz Vural, konuyla ilgili açıklama yaptı. 

''Düzmece ve kurmacadır''

Tanju Çolak'la konuyu konuştuğunu belirten Vural, "Nasıl ve ne şekilde çekildiğini bilmediğim görüntülerde Tanju Çolak’ı kastederek küfür ve hakaret ettiğim, iftira attığım iddia edilmiş ise de bu haberler veriliş şekli ile yanlış, düzmece ve kurmacadır.'' dedi.

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