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Gençlerin tehlikeli oyunu korkuttu

Ankara'da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler, canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor.

Keçiören'in en işlek caddelerinden olan Fatih Caddesi'nin kenarında bulunan Estergon Kalesi'nin dik merdivenlerinden bisikletle hızlı bir şekilde inen çocuklar, yoldan araba geçme ihtimalini düşünmeden canlarını hiçe saydı. Gençler bisikletlerle resmen ölüm yokuşundan inerken, arkadaşları ise o anları kameraya kaydederek onları yönlendirdi. Olay esnasında yoldan araba geçmemesi ve çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması olası bir kazayı önledi. 

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