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Hayvanseverler Pitbull’un yasaklı ırktan çıkarılmasını istiyor

Marmaris’te hayvanseverler Pitbull cinsi köpeklerin yasaklı ırktan çıkarılmasını istiyor.

Konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirten Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Pınar Onur, “Bu hayvanların kısırlaştırılmalarını, kayıt altına alınmalarını ve tasmalı dolaştırılmaları şartıyla yasak ırktan çıkarılmasını talep edeceğiz.” dedi. Marmaris’te hayvanseverler Pitbull cinsi köpeklerin yasak ırktan çıkarılmasını istiyor. Konuyla ilgili konuşan Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Pınar Onur yaptı. Pitbull cinsi köpeklerin yasaklı ırktan çıkarılması için çalışma yürüttüklerini belirten Onur, “ Dernek olarak hazırladığımız bir dosya var.

Marmaris hayvan barınağına çok sayıda Pitbull şikayeti geliyor ve buraya alınmak zorunda kalınıyor maalesef. Kanun aslında bu hayvanların beslenmesini yasaklamıyor ama sahiplenilmesini, satılmasını, reklamının yapılmasını yasaklıyor. Kanunda da çok açık noktalar var. Ama bu çok yoruma açık oluyor, şikayet üzerine alınmak zorunda kalınıyor. Bu durum hayvanların asosyalleşmesine ve burada bir hapis hayatı yaşamalarına ve barınakta sayının artmasına neden oluyor. Diğer işlerin yapılmasını geciktiriyor ve zorlaştırıyor. Biz Tugay bey ile oturup bir dosya hazırladık. Bu yasağın kaldırılmasını istiyoruz. Bu hayvanların kısırlaştırılmalarını, kayıt altına alınmalarını ve tasmalı dolaştırılmaları şartıyla yasak ırktan çıkarılmasını talep edeceğiz. Bunun için idari mahkemelere başvurumuzu yapacağız. Bundan sonuç almayı umuyoruz” dedi. 

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