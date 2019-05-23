SPOR

Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Futbolun yeni patronu olmak için adaylığını açıklayan Özdemir, "Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimine adayım. 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sistemiyle ilgili detayları anlattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sistemiyle ilgili detayları anlattı
Nihat Özdemir TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Nihat Özdemir TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı
Nagehan Alçı'dan ezber bozan "Özür" açıklaması: Yanlış yapmışım
Nagehan Alçı'dan ezber bozan "Özür" açıklaması: Yanlış yapmışım
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na görüntülü yanıt
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na görüntülü yanıt
Soylu'dan gerekçeli karar tepkisi: Birtakım aklı evveller diyorlar ki
Soylu'dan gerekçeli karar tepkisi: Birtakım aklı evveller diyorlar ki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Bu iddia gerçek mi? Yılmaz Vural'ın küfürlü Tanju Çolak videosu
Bu iddia gerçek mi? Yılmaz Vural'ın küfürlü Tanju Çolak videosu
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Bayramda bankalar açık mı Ramazan bayramı banka çalışma saatleri
Binali Yıldırım "Saadet Partililer büyük oranda bana oy verecek"
Binali Yıldırım "Saadet Partililer büyük oranda bana oy verecek"
Turabi ABD'deki War of the Worlds yarışmasından 750 bin doları kazandı
Turabi ABD'deki War of the Worlds yarışmasından 750 bin doları kazandı
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Hırsız anne kız darp edilerek saçları kesildi
Hırsız anne kız darp edilerek saçları kesildi
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası
ATA AÖF LMS sınav sonuç sorgulama ATA AÖF sonuç sayfası