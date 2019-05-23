GÜNCEL

Mansur Yavaş tasarruf dönemini başlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinde tasarruf için düğmeye bastı.

Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Başkan Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyor. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı. Kamuda tasarruf dönemine örnek olacak çalışmalar her birimde teker teker devreye sokulurken, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı. 

 Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü. Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor. Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gizlenen araştırma ortaya çıktı! Pentagon'dan yıllar sonra gelen UFO itirafı!
Gizlenen araştırma ortaya çıktı! Pentagon'dan yıllar sonra gelen UFO itirafı!
Eski kaymakam ve eşine hapis cezası
Eski kaymakam ve eşine hapis cezası
Olympiakos resmen küme düşürüldü!
Olympiakos resmen küme düşürüldü!
Devlet Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum!
Devlet Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum!
AA muhabirinin cesedi 13 günün sonunda bulundu
AA muhabirinin cesedi 13 günün sonunda bulundu
Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı
Emrah Serbes'in cezası Yargıtay tarafından onandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kediler çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi
Kediler çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi
Gençlerin tehlikeli oyunu korkuttu
Gençlerin tehlikeli oyunu korkuttu
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Hayvanseverler Pitbull’un yasaklı ırktan çıkarılmasını istiyor
Hayvanseverler Pitbull’un yasaklı ırktan çıkarılmasını istiyor
Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Nihat Özdemir TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Oruçluyken boşalınca oruç bozulur mu Diyanet
Oruçluyken boşalınca oruç bozulur mu Diyanet
Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Sokak köpeğini bıçaklayarak ölüme terk ettiler
Af haberleri 2019 23 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?
Af haberleri 2019 23 Mayıs gelişmeleri ne zaman çıkacak?