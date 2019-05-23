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Kediler çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi

Japonya’da sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede bir düzine kedi, işletmenin yanı başında tarlasını süren çiftçiyi dakikalarca meraklı gözlerle izledi.

Japonya’nın Akita bölgesinde bulunan Yurihonjo kentinde, sadece kedilerin bulunduğu bir işletmede çok sayıda kedi, işletmenin yanı başındaki tarlayı süren çiftçiyi dakikalarca pür dikkat izledi. Kedilerin çiftçinin her bir hareketini dakikalarca izlediği anların kaydedildiği görüntüler ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden biri 2,4 milyon, diğeri ise 1,5 milyon kişi tarafından izlendi. 

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