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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim sistemiyle ilgili detayları anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Ortaöğretim Tasarımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk yeni eğitim sistemiyle ilgili yanlış anlaşılan bazı konulara açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yeni Ortaöğretim Tasarımı ile matematik dersinin zorunlu olmaktan çıktığı algısının doğru olmadığını söyledi. Selçuk, "Liselerde 9 ve 10'uncu sınıflarda matematik dersi zorunludur, mevcut durumda, 11 ve 12'de seçmelidir. Yeni durumda 9, 10 ve 11'de matematik zorunlu, 12'de seçmelidir" dedi. Bakan Selçuk, beden eğitimi, resim ve müzik derslerinin öğretmenlerine duyulan ihtiyacın azalacağı yönündeki endişelerin de yersiz olduğunu, aksine 'Hayal-Etkinlik-Yaşam' (HEY) etkinlikleri ile öğretmen ihtiyacının artacağını kaydetti.

  Selçuk, Yeni Ortaöğretim Tasarımı ile ilgili çalışmalara bakan olmadan önce başladığını söyledi. Selçuk, "'Bakan olurum' diye bir hayalim yoktu ama bu konular bizim çalışma alanlarımız içerisindeydi ve Türkiye için bir genel eğitim modeli üstünde birkaç sene çalışma fırsatımız olmuştu arkadaşlarla" diye konuştu. Ortaöğretim Tasarımı'nın, 2023 Eğitim Vizyonu'nun parçası olduğunu işaret eden Bakan Selçuk, yeni modelin önemli bileşenlerini; öğretmen eğitimi, okul profili değerlendirme çalışması, her öğrencinin yeteneğini ve yönelimini belirleyen 'e-portfolyo' olarak açıkladı.

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