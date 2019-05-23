Aleyna Tilki'ye Emre Kaya'dan olay yorum

Şu sıralar yeni albüm çalışmaları için Los Angeles'ta bulunan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Edis ile arabada bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Aleyna Tilki videoda, ''Araba kaza yaparsa Türk popu biter'' dedi.

Edis daha önce de, Aleyna’nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşıp “Uçak düşerse Türk popu bitiyor” yazarak espirili bir paylaşımda bulunmuştu. Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından Edis ile arabada çektiği video sosyal medyada birçok eleştiri almıştı. Aleyna sosyal medyada aldığı tepkinin ardından bir tepki de Emre Kaya'dan aldı.