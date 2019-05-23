Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı toplantısında konuştu. "İlim insanına sahip çıkmadığınızda Alman ona sahip çıkar" ifadelerini kullanan Erdoğan "İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin yazılması mümkün değildir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fuat Sezgin'in 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir'' diye konuştu.

"Sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar"

-Uzaklaştırılan Fuat Sezgin çalışmalarını Almanya'da devam ettirdi. Fuat Hoca İslam değil de Roma, Bizans tarihi çalışmış olsaydı hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada. İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar. Kendi ilim erbabımıza, ilmi birikimimize sahip çıkamamamızın sebeplerini iyi düşünmeliyiz. İlme sevdalıyız. İlmin ilim adamlarının önünü açacaksınız biz bunu yaptık. Şu anda Türkiye'de bir büyük kütüphaneye sahip değildik şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon ciltlik bir kütüphaneyi yaptık. İstanbul'da eski Rami Kışlası'nı da 6 milyon ciltlik büyük kütüphane olarak yapıyoruz.