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Berat Albayrak, canlı yayında İvme Finansman Paketi'ni açıkladı!

İvme Finansman Paketi'ni açıklayan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında son dakika açıklamalar...

Berat Albayrak, "Yıl sonuna kadar 30 milyar TL finansman sağlanacak" ifadelerini kullandı. "Makine imalatı için 150 milyon TL kredi sağlanacak" açıklaması yapan Albayrak, "Krediler enflasyona ya da DİBS'lere endeksli olacak" diye konuştu. "İVME Finansman Paketi' 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek" ifadelerini kullanan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Kredi paketi ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat/döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlere yönelik olacak. Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır. İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek.

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