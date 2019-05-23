23 Mayıs Türkiye Gündemi

Devlet Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilk yorum!

CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür. Ülkemiz günbegün ağırlaşan iç ve dış sorun alanlarının çok yönlü baskı ve dayatması altındadır.

Berat Albayrak, canlı yayında İvme Finansman Paketi'ni açıkladı!

İVME Paketi ile stratejik ürünlerin ihracatı öne çıkarılacak. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı toplantısında konuştu. "İlim insanına sahip çıkmadığınızda Alman ona sahip çıkar" ifadelerini kullanan Erdoğan "İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin yazılması mümkün değildir" dedi.

Mansur Yavaş Ankara Belediyesi'nde tasarruf hareketini başlattı

Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı.

Saadet Partisi kime oy verecek Yıldırım açıkladı

Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim.

Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili şok iddia!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.