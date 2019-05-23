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Denizli'de kaçak sakatat işleme tesisinde şok edici manzara

DENİZLİ’de ihbar üzerine eski besihane tesisine operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, binada kaçak hayvan sakatatı işlendiğini tespit etti. Hijyen koşullarından uzak tesiste kurtların ve çürümüş sakatatların olduğu görülürken zabıta, tesisi mühürleyip işletmeciye 20 bin lira ceza kesti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevre sakinlerinin kökü kokudan rahatsız olup şikayetçi olması üzerine eskiden besihane olarak kullanılan binada kaçak olarak hayvan sakatatlarının işlendiği belirlendi.

Zabıta ekiplerinin kokudan girmekte zorlandığı, her tarafını kurtların sardığı hijyen koşullarından uzak tesiste, yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı da tespit edildi.

İşletmecisine 20 bin lira para cezası kesilen tesis mühürlendi.

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