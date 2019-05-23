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Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti

KAYSERİ'de konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikatın son gününde, 'Barışı Destekleme Harekatı' gerçekleştirildi.

KAYSERİ 1'nci Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, 6 Mayıs'ta başladı. 17 gün süren tatbikata Türkiye ile birlikte Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, Romanya, İtalya ve Katar'dan toplam 895 asker katıldı.

Tatbikatın son bölümü, Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama Sahasında gerçekleştirildi.

Tatbikatı, 4'ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra 33 ülkeden 39 askeri ateşe de izledi.

Senaryo gereği terör mağduru ülkeye, 7 müttefik ülke ile birlikte barışı destekleme harekatı yapıldı.

Saat 08.30'da başlayan Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan'dan rütbeli askerlerin de katıldığı tatbikat, Hava Kılavuz Harekatı ile başladı.

Mehmetçikle birlikte yabancı ülke askerlerinin de içinde bulunduğu C-130 askeri uçaktan 120 asker, 1200 fitten serbest atlayış gerçekleştirdi.

Havadan intikal, indirme hücum, ağır atma, hava barışının tesisi safhaları da başarıyla icra edildi.

Tatbikatta 'Arena' ülkesinde bulunan 'Zakkum' terör örgütü kontrolündeki kamp ele geçirildi.

67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılan tatbikatta, Atak ve Skorsky helikopterler de yer aldı.

1,5 saat süren tatbikat saygı atlayışının yapılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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