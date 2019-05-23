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Panikleyen motosiklet sürücüsü kendini yere attı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, ana cadde üzerinde elektrikli motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, sol şeritten geriye doğru gelen kamyoneti görünce panikleyerek kendisini yere attı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi üzerinde elektrikli motosikletiyle seyir halinde olan Ali Ö.(32) isimli motosiklet sürücüsü, bir anda sol şeritten geriye manevra yaparak üstüne doğru gelen kamyoneti fark edince panikleyerek kendini yere attı. Durumu fark eden vatandaşlarca uyarılan kamyonet sürücüsü kamyonetini durdurup ileriye park ederken motosiklet sürücüsü büyük panik yaşadı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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