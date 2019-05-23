Mersin'de çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Minibüs içindeki kameraya yansıyan görüntüde çocuk koltuğa oturuyor. Ancak minibüs kapısına gelen bir kişi çocuğa eliyle bir uyarıda bulunarak, çocuğun öne doğru geçmesini istiyor. Daha sonra çocuğun uyurken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine görüntülerin incelenmesinin ardından çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün değil bir başkası tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili konuşan minibüs şoförü Ali Sarı, "Yolcu Ziraat Bankası civarından aracımıza bindi. Sanayide indi. İnerken uyumuştu ben uyandırdım. Dışarıdan, güvenlik kamerasından gördüğüm kadarıyla bir başkası müdahale etmiş. Ben yolcuya müdahale etmedim. Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Dikkatim yoldaydı" dedi.

Kendisinin ücretsiz taşıdığı öğrencilerinin olduğunu da aktaran Sarı, "Biz yolcunun parası var, yok diye düşünmeyiz. Biz hizmet sağlarız, parası olana da, olmayanda hizmet veririz" diye konuştu.





