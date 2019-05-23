İzmir'de uyuşturucu etkisindeki bir genç ortalığı birbirine kattı
İZMİR’in Konak ilçesinde, uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen bir genç bir taksiye ve kendisine zarar verdi. Genç, etkisiz hale getirilirken polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, durağan trafikte ilerleyen bir taksiye saldırdı.
Taksinin üzerine çıkan ve ön camlarını kıran genç, ambulansla ve polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.