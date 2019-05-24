MEDYA

Her Yerde Sen 1. bölüm fragmanı

Her Yerde Sen dizisi 1. bölümüyle 14 Haziran 2019 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Her Yerde Sen'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Her Yerde Sen 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in ilk bölümünde neler yaşanacak? Her Yerde Sen 14 Haziran 2019 Cuma akşamı FOX'ta...

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
Erdoğan'dan sağlığa 30 bin yeni kadro müjdesi
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de
Bahçeli'den komünist başkana Dersim tepkisi
Bahçeli'den komünist başkana Dersim tepkisi
Yeni askerlik sistemi yasa teklifi kabul edildi
Yeni askerlik sistemi yasa teklifi kabul edildi
İmamoğlu'ndan YSK'ya "gerekçeli karar" tepkisi
İmamoğlu'ndan YSK'ya "gerekçeli karar" tepkisi
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
Selçuk İnan'ın menajeri açıkladı! Sözleşme uzatacak mı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tek Yürek 16. bölüm fragmanı
Tek Yürek 16. bölüm fragmanı
Leke 7. bölüm fragmanı
Leke 7. bölüm fragmanı
Söz 84. bölüm fragmanı final
Söz 84. bölüm fragmanı final
Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı sezon finali
Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Aile Hikayesi 12. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Bir Aile Hikayesi 12. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Savaşçı 76. bölüm fragmanı sezon finali
Savaşçı 76. bölüm fragmanı sezon finali
Kızım 33. bölüm 2. fragmanı
Kızım 33. bölüm 2. fragmanı
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları