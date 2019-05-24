DÜNYA

Tren otomobili biçti! O anlar kamerada

ABD'de bir otomobil sürücüsü gelen treni fark etmeyince korkunç bir kaza meydana geldi. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'de hemzemin geçitte trenin geçmesini bekleyen araç hareket ettiği sırada diğer taraftan gelen treni fark etmeyince, hızla gelen tren otomobile çarptı. Feci kaza kameraya anbean böyle yansıdı.

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