Sigara kaçakçısına rekor ceza

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 bin 270 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü A.K. hakkında adli işlemle birlikte 115 bin 780 TL para cezası kesildi.