Erzurum Oltu’da Hopa engereği görüldü

Dünyanın en zehirli yılanlarından olan engerek ailesinin Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki tek çeşidi olan ve ismini de daha çok Artvin’in Hopa ilçesinde görülmesi nedeniyle bu ilçeden alan Hopa engereği, bugün Oltu'ya bağlı Elmadüzü Mahallesi'nde görüldü. Oltulu doğasever Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, arkadaşları ile araçla doğa gezisine çıktıkları sırada önlerine bir yılan çıktığını belirterek, “Bayağı büyük bir yılandı. Halk arasında buna Karadeniz engereği, Hopa engereği deniliyor. Oldukça zehirli yılan, o yüzden böyle arazilerde olduğumuzda kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Normal şartlarda yılanın direkt insana saldırması diye bir şeyi yoktur ama görmeden, farkında olmadan üzerine basar ve ani bir hareket yaparsak risk alırız, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca mevsim itibarıyla bölgemizde kenelerle bulaşan hastalık var, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Doğasever Engin Atmaca ise, “Elmadüzü’ndeyiz, bugün bir yılan gördük. Çok zehirli, çok büyüktü. Biz ona dokunmadık, inşallah yılan da kimseye dokunmaz. Hopa engereği dedikleri bu olsa gerek” dedi.