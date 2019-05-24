ABD’de hortum felaketi: 3 ölü

Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı.

Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi.

O ANLAR KEMARADA

3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.