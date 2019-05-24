Avlu dizisinde tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın cezasına gönderme

Star TV ekranların sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.

TECAVÜZCÜSÜNÜ ÖLDÜRÜP, BAŞINI KESMİŞTİ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32), Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Yıldırım, olay sonrası verdiği ifadede "Beni vuracağını düşündüm birkaç el ateş ettim" diyerek kendisini savunmuştu.

"ÖLMEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Hapishanedeki kadınların hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinde, Nevin Yıldırım'ın ifadesine gönderme yapıldı. Dizide tecavüzcüsünü öldüren kadın, savcıya ifade verirken "Ölmemek için öldürdüm" dedi.