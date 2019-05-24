Annesinin sözlerini duyan Ekrem İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın sunduğu, Halk Arenası programının konuğu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu da seyirciler arasındaydı.

Programın sonlarına doğru Uğur Dündar, sahneden inerek Ekrem İmamoğlu'nun anne ve babasının yanına gitti. İmamoğlu'nun anne ve babasına mikrofon uzatan Uğur Dündar, oğulları hakkında neler düşündüklerini sordu.

''Hakkını yediler, onun bir damla terini bile helal etmiyorum''

Hava İmamoğlu, Uğur Dündar'ın "Ekrem Bey'i anlatır mısnız?" sorusuna, şu şekilde yanıt verdi; ''Anlatmama gerek yok, nasıl görüyorsanız öyle birisidir. İBB başkanı olacağı aklıma gelmezdi, ben okumadım ev hanımıyım. Ama çocuklarım okusun diye çok uğraştım. Hakkını yediler. Onun bir damla terini bile helal etmiyorum''