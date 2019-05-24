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Tunceli'de koruma altındaki "Porsuk" görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğradı. Duyarlı bir kişi, köpeklerin saldırısından kurtardığı hayvanı, doğal ortamına dönmesi için uzun süre uğraş verdi.

Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bir kişinin evinin yakınına kadar gelen porsuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden bir kişi, porsuğu kurtarmak için köpekleri uzaklaştırdı, ardında da porsuğun ortamına dönmesi için uzun uğraş verdi. Vatandaşın uzun uğraşı sonrası porsuk, bölgeden uzaklaşırken, o anlarda görüntüye yansıdı. Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi. 

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