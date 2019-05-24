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Giresun'da kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist yakalandı

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında bir HES şantiyesi civarında görülen bölücü terör örgütü üyesi ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan’ın yakalandıktan sonra çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Terörist Aras Aslan’ın HES şantiyesinde yiyecek istediği ve çalışanların oyalamak için beklettikleri sırada çekilen fotoğrafında perişan ve yorgun bir vaziyette olduğu gözlemlendi. 

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığında ifadesi süren terörist Aslan’ın da örgüte çok kızgın olduğu, ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Düdükkanlı ile bir yıl boyunca sığınakta kaldıklarını, askeri operasyonun kış mevsiminde dahi sürdüğü için yiyecek depolarına gidemediklerini ifade ettiği öğrenildi. 
Bölgede birçok eyleme katıldığı ve ‘Terörden Arananlar’ listesinde ‘gri’ kategori de arandığı belirlenen Aslan’ın sorgusu devam ediyor. Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Koordinesinde Giresun, Trabzon, Tokat, Gümüşhane ve Ordu kırsalında Bin 700 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Komandolar'ın da katıldığı faaliyetlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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