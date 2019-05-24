MEDYA

Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. final bölümüyle ekrana geldi. Sürpriz dolu bir finalle ekrana veda eden Bizim Hikaye'de Fikri'nin değişimi herkesi şaşırttı.

Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın rol aldığı Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 70. final bölümüyle 23 Mayıs Perşembe akşamı ekrana veda etti.

Bizim Hikaye'de kalp krizi geçiren Fikri hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Fikri hayatta ailesine yaptığı kötülüklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Ancak hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Fikri hayata döndü. Fikri yaşadığı olayın ardından artık bambaşka biri oldu. Ailesine düşkün, çocuklarını seven bir baba olan Fikri, ağabeyi Zihni ile de barıştı. Fikri'nin değişimi herkesi mutlu ederken, ortadan kaybolan Hikmet de yeniden aileye döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Bana laf söylerken dikkatli ol"
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Bana laf söylerken dikkatli ol"
Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü
Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada
Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
24 Mayıs Türkiye Gündemi
24 Mayıs Türkiye Gündemi
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği