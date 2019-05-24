POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Bana laf söylerken dikkatli ol"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Senin İstanbul'da ne işin var?" diyen Ekrem İmamoğlu'na "Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar Trabzon Dernekleri ile iftarda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Soylu, son yıllarda terörle ilgili olarak çok büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

''Bana laf söylerken dikkatli ol''

Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu tarafından "Senin İstanbul'da ne işin var?" şeklinde eleştirilere maruz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol. Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Ben kimseye karışmıyorum, işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu. Allah onun hesabını sorar.

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