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Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada

E-5 ve TEM otoyolunda seyir halinde olan bir sürücü araçların arasından makas atarak ilerledi. Magandaya bazı sürücüler de eşlik etmeye başlayınca yürekler ağza geldi. Otoyoldaki makas atma yarışı ise kameraya yansıdı.

Maltepe E-5 ve TEM otoyolunda trafikte seyir halinde olan bir araç sürücüsü, makas atarak ilerledi. Akan trafiğe aldırış etmeden ilerleyen magandaya diğer sürücüler de eşlik etmeye başladı. Otoyolda makas atma yarışına giren sürücüler, yürekleri ağza getirdi. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü o anları bir de sosyal medya hesabından paylaştı. 

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