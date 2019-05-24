GÜNCEL

Çamura bulanan İstanbul boğazı havadan görüntülendi

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış sebebiyle İstanbul boğazına çamur aktı. Boğazdaki kahverengi manzarayı gören vatandaşlar denizi hayretle izledi. Çamurun aktığı İstanbul boğazı havadan da görüntülendi.

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun yağmur ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağış sebebiyle İstanbul boğazı adeta çamura bulandı. Göksu ve Küçüksu Dereleri’nin denize döküldüğü yerden itibaren akan çamurun, Beykoz Anadolu Hisarı’na kadar geldiği gözlendi. Deniz suyuna karışan çamur, kıyıda ilginç manzaralara sahne oldu. Vatandaşlar kahverengiye bürünen deniz suyunu şaşkınlıkla izledi.  Çamura bulanan İstanbul boğazı drone ile havadan da görüntülendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Ramazan ayına özel dev kampanyayı kaçırmayın
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Fenerbahçe'de şoke eden istifa: Katkı sağlayamadığımı gördüm
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
Evinde saldırıya uğrayan Sarar çifti yaşadıkları soygun olayını anlattı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
Hemşire doktor kocasını bıçakladı pişman olunca hastaneye götürdü
Hemşire doktor kocasını bıçakladı pişman olunca hastaneye götürdü
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü
Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü
Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
2019 Ramazan arefesi tatil mi bayram tatili başlangıcı
Rusya'da ırkçı gruplara operasyon yapıldı
Rusya'da ırkçı gruplara operasyon yapıldı
Giresun'da kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist yakalandı
Giresun'da kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist yakalandı
Bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor ilk ödeme ne zaman?
Bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor ilk ödeme ne zaman?
Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!
Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı
Ağda ve epilasyon yaptırınca oruç bozulur mu Diyanet cevabı