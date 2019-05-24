GÜNCEL

Rusya'da ırkçı gruplara operasyon yapıldı

Rusya’da ırkçılık örgütlenmesi gerçekleştiren grupların evlerine yapılan baskında çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirildi.

Rusya’nın Krasnodar ve Astrahan şehirlerinde uzun süredir ırkçılık faaliyetleri gerçekleştiren gruba örgüt üyeleri kazandıran ve silahlı birçok eylem hazırlığı yapan ırkçılık yanlısı grupların evlerine istihbarat elemanları tarafından operasyon yapıldı. Astrahan’da yapılan operasyonda 2 grup lideri, Krasnodar’da ise 1 ırkçılık grubu üyesi yakalandı. Evlere yapılan baskında ise cephanelikler ele geçirildi. Rusya Soruşturma Komitesi elemanlarınca yapılan operasyonda evlerde askeri yelekler, bombalar, makineli tüfekler, fişekler, gaz maskeleri, sis bombaları, bomba yapımında kullanılan malzemeler, saatli bombalar, suikast silahları, tabancalar ve ırkçılığı özendirici çok sayıda envanter ele geçirildi. Komite üyeleri tarafından yapılan operasyonda evde daha önce toplantılar gerçekleştirilme ihtimaliyle grup üyeleriyle ilişkide olması muhtemel kişilerin tespiti için parmak izi çalışmaları yapıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
CHP'nin reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'dan AK Parti'ye kritik uyarı
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Terminator: Dark Fate fragmanı yayınlandı James Cameron yine döktürmüş
Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'ye kötü haber
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
Ford'ın Digit isimli akıllı robotu görücüde
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
Emre'den sonra Fener'e ikinci Başakşehirli
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giresun'da kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist yakalandı
Giresun'da kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtan terörist yakalandı
Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!
Bizim Hikaye dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Bizim Hikaye final bölümü izle!
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Bana laf söylerken dikkatli ol"
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na "Bana laf söylerken dikkatli ol"
Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü
Kayseri trafiğinde dikkat çeken görüntü
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
İbrahim Karakaş kimdir ne iş yapıyor Dilber Ay'ın kocası
Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Adamın foyasını kamera görüntüleri ortaya çıkardı
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği
Dilber Ay'ın eşi kaç yaşında İbrahim Karakaş kimdir mesleği