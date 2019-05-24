Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çifti rehin alındıkları korku dolu anları anlattı

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin (75) ve eşi Zehra Sarar (64), evlerinde yaşanan soygunun ardından ilk kez kameraları karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Yüzü ve kollarında büyük morluklar olduğu görülen Zehra Sarar, “Olaydan psikolojik olarak çok etkilendik. Allah kimseye göstermesin böyle bir olay. Hala ürküyorum, o anlar aklıma geldiği zaman bütün tüylerim diken diken oluyor. Evde yukarı tek çıkmaya korkuyorumé dedi. Cemalettin Sarar ise eş Zehra Sarar olmasaydı olaydan kurtulamayacaklarını belirterek, “Zehra hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı. Kasayı alıp götürdüler. Miktarı bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki konutuna giren maskeli 3 kişi tarafından kasaları soyuldu. Cemalettin ve eşi Zehra Sarar çifti fabrika, apart otellerinde bulunduğu alandaki konutunda basın toplantısı düzenleyerek yaşadıkları dehşeti anlattı. Zehra Sarar’ın yüzündeki morluklar dikkat çekerken, Cemalettin Sarar soygunculara karşı koymadığını ancak eşinin karşı koyduğu için darp edildiğini söyledi.

‘ZEHRA HANIM OLMASA KURTULAMAZDIK’

Cemalettin Sarar, eşinin soygunculara çok direndiğini belirterek, “Zehra hanım çok direndi. Bu direnmesinin sonunda ikimizi de bağlayıp yere yatırdılar. ‘Kasada ne varsa alın götürün' dedim. Zehra hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı. Kasayı alıp götürdüler. Miktarı bilemiyoruz. Yüksek miktarda diyebiliriz. Yüklü miktarda döviz istediler. 1 milyon avro ve 1 milyon dolar istediler. Hepsi fabrikada dedik. Kasada ne varsa al git dedim. Kasanın içinde dövizlerimiz vardı. Zehra hanımın dövizleri ve ziynet eşyaları vardıö dedi.