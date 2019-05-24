GÜNCEL

Kırmızı listede ve koruma altında! Tunceli'de çok yakından görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğradı. Bir evin yanına kadar gelen porsuk, köpeğin saldırısına rağmen gitmeyince, devreye giren bir kişi onu doğal ortamına güçlükle gönderebildi.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Nazımiye ilçesinde bir kişinin evinin yakınına kadar gelen porsuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden bir kişi, porsuğu kurtarmak için köpekleri uzaklaştırdı, ardında da porsuğun ortamına dönmesi için uzun uğraş verdi. Vatandaşın uzun uğraşı sonrası porsuk, bölgeden uzaklaşırken, o anlarda görüntüye yansıdı.

KIRMIZI LİSTEDE KORUMA ALTINDA

Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor
Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor
Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çifti rehin alındıkları korku dolu anları anlattı
Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çifti rehin alındıkları korku dolu anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Çamura bulanan İstanbul boğazı havadan görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul boğazı havadan görüntülendi
Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü
Otomobilin üzerindeki yükü görenler şaşkına döndü
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
Mersin'de üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?