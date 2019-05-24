GÜNCEL

Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı

Pendik'te yolcu dolu İETT yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki depoya girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik'te meydana gelen kaza saat 09.45'te Velibaba mahallesinde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan içi yolcu dolu otobüs yol kenarındaki bir iş yerinin deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Kedi vahşeti davasında karar
Kedi vahşeti davasında karar
Pendik’de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
Pendik’de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
Kırmızı listede ve koruma altında! Tunceli'de çok yakından görüntülendi
Kırmızı listede ve koruma altında! Tunceli'de çok yakından görüntülendi
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?