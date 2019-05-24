Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı

İstanbul Pendik'te meydana gelen kaza saat 09.45'te Velibaba mahallesinde meydana geldi. İETT otobüsü sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan içi yolcu dolu otobüs yol kenarındaki bir iş yerinin deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırıldı.