GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koltuğa oturduğu günden beri yaşananları değerlendirdiği konuşmasında, '''Yetkilerimi almaya kalktılar vermedim, şirketlerle bunların neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz' dedi.

Dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada Yavaş, ‘Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''1 katrilyonluk ihale 188 milyon liraya tamamlandı''

Ankara Belediyesi'nin ihaleleri internetten yayınlanarak tüm kamuoyunun izleyeceği şekilde ilan edilmesinin önemine değinen Yavaş, ''Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk.'' iddiasında bulundu.

Yavaş ayrıca ''İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Ben İstanbul’da inşallah daha fazla başarı bekliyorum ve Ekrem İmamoğlu kardeşimi de sizlere emanet ediyorum’ diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de havanlı saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Krunoslav Simon, 2 yıl daha Anadolu Efes’te
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiası yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
Elon Musk'ın SpaceX'i ucuz internet için uzaya 60 uydu fırlattı
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
İBB'de kaç makam aracı var borç ne kadar? İmamoğlu iddiasına İBB'den yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
Süleyman Soylu'dan'YSK çaldı yazmadı' diyenlere yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
Kedi vahşeti davasında karar
Kedi vahşeti davasında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ALibeyköy Cami açılışında açıklamalar
Pendik’de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
Pendik’de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
Kırmızı listede ve koruma altında! Tunceli'de çok yakından görüntülendi
Kırmızı listede ve koruma altında! Tunceli'de çok yakından görüntülendi
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
İşsizlik maaşı ödemesi ne zaman 2019 ayın kaçında?
Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor
Otel rezervasyonlarında bayram tatili patlaması yaşanıyor
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?
31 Mart seçim görev paraları hangi bankaya yatacak?