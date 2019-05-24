Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz

Dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada Yavaş, ‘Neden bu şirketlerin yönetimlerini vermek istemiyorlar diye sormamız lazım. Bunları yakında açıklayacağız, şirketlerle bunların neler yaptıklarını hepiniz göreceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''1 katrilyonluk ihale 188 milyon liraya tamamlandı''

Ankara Belediyesi'nin ihaleleri internetten yayınlanarak tüm kamuoyunun izleyeceği şekilde ilan edilmesinin önemine değinen Yavaş, ''Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk.'' iddiasında bulundu.

Yavaş ayrıca ''İnşallah bunlarla ilgili net rakamları kamuoyuyla paylaşacağız. Ben İstanbul’da inşallah daha fazla başarı bekliyorum ve Ekrem İmamoğlu kardeşimi de sizlere emanet ediyorum’ diye konuştu.