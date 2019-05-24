POLİTİKA

Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı. 23 Haziran'da yeniden seçime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii’ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocakve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Namazın ardından düzenlenen kısa törenle, Hacı Osman Torun Camii ibadete açıldı. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzle bir eser kazandırılmış oldu. Burası yoğun şekilde gelişiyor. Gelişirken bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz budur. Önce merkezde camilerimiz yer alır. Ondan sonra genişler gelişir. Burası da şu anda böyle. Buraya önce binalar, sonra bu cami yapılmış oldu. Gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonu ile adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisi güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 

Müslüman ülkelerde yaşananlar nedeniyle sıkıntılı bir Ramazan yaşandığını anlatan Erdoğan, “Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun” şeklinde konuştu. 

23 Haziran’da yapılacak seçimleri de hatırlatan Erdoğan, “Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferi ile bu işi noktalayalım” dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi
İlk 500'e sadece Türkiye'den iki üniversite girebildi
Eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ'den alacağı ceza belli oldu
Eski savcı Osman Şanal'ın FETÖ'den alacağı ceza belli oldu
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na 10 ay hapis cezası!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na 10 ay hapis cezası!
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
CHP'den olay iddia! Kamu görevlisi olmayan kişiler 23 Haziran için görevlendirildi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Ali Koç milli futbolcuyla balıkçıda buluştu transferi anında bitirdi
Sevgilisi öldürdürüp soydu! Bu adama iyi hal indirimi verildi
Sevgilisi öldürdürüp soydu! Bu adama iyi hal indirimi verildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karadeniz'in rengi değişti
Karadeniz'in rengi değişti
Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalar kameralarda
Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalar kameralarda
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı
Pendik'te İETT otobüsünün yaptığı kaza kamerada : 3 Yaralı
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Mansur Yavaş'tan olay ihale iddiaları yakında açıklayacağım hepiniz göreceksiniz
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
İbrahim Karakaş, Eşi Dilber Ay'ın Gerçek Ölüm Nedenini Açıkladı
MHRS hastane randevu bilgilerimi unuttum ne yapmalıyım?
MHRS hastane randevu bilgilerimi unuttum ne yapmalıyım?