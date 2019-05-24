Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazalar kameralarda

Kütahya'da genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği görülen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE'ye yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor.

Kütahya Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada ise trafiği tehlikeye atan araç sürücüsü kazazedeyi olay yerinde bırakıp gidiyor.