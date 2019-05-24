POLİTİKA

Muhammet Emin Akbaşoğlu '11 üyeyi de tebrik ediyorum'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik verdiği iptal kararına ilişkin Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, YSK'nin kararını eleştirerek, "Ortada ne bir iptal gerekçesi var ne de bir gerekçeli karar var, ortada talimatla verilen iptal kararının bahanesi var." görüşünü savundu.

Gerekçeli kararın muhalefet şerhi kısmına işaret eden Tezcan, "38 sayfalık muhalefet şerhi, özellikle bu karara karşı çıkan, vicdanları temiz ve bu konuda 'Yanlıştır kardeşim, bu olmaz, hukuka aykırı.' diyen, yargıç gibi davranan vicdanlı hukukçuların, vicdanlı 4 hukukçunun tarihe düştüğü vicdan notudur." ifadelerini kullandı.

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