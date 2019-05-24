Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2013 yılında ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının kız kardeşi Sanem Kulan'ı (27) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Yoldaş, 2015 yılında sonuçlanan davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın, haksız tahrik indiriminin en alt sınırdan uygulanmasını talep ederek kararı bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıkan Hasan Yoldaş, 6 yıl sonra tahliye edildi. Anne Firdevs Kulan, adliye koridorunda tahliye edilen sanığı görünce sinir krizi geçirdi.

Sanem Kulan, 10 Ekim 2013'te ailesiyle birlikte yaşadığı Murtaza Mahallesi'ndeki evinde, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.

Hasan Yoldaş hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet savcısı 2015 yılında sonuçlanan davada, sanık Hasan Yoldaş ile Sanem Kulan arasında gönül ilişkisi olduğunu, olay günü çıkan tartışmada Sanem Kulan'ın bıçağı alıp sanığa saldırdığı, daha sonra sanığın bıçağı alıp maktulü 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünün dosya kapsamında anlaşıldığına dikkat çekerek haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Hasan Yoldaş'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.