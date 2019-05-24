GÜNCEL

SpaceX uzaya 60 internet uydusu gönderdi

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.

SpaceX'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün gece geç saatlerde başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi. Girişimci Elon Musk'un firması, nihayetinde Starlink ağı için yaklaşık 12 bin uzay aracını uzaya göndermeyi hedefliyor. Elon Musk, daha önce Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini söylemişti. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
PTT'den Ramazan Bayramına özel dev kampanya yüzde 30 indirim
PTT'den Ramazan Bayramına özel dev kampanya yüzde 30 indirim
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta?
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hangi kanalda saat kaçta?
Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
İmamoğlu ile seçmen arasında güldüren diyalog: Talimat yok!
İmamoğlu ile seçmen arasında güldüren diyalog: Talimat yok!
May'den sonra Brexit süreci sertleşebilir
May'den sonra Brexit süreci sertleşebilir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şahan Gökbakar'ın utanma videosu sosyal medyada gündem oldu
Şahan Gökbakar'ın utanma videosu sosyal medyada gündem oldu
Selfi çekmek isterken kendini vurdu
Selfi çekmek isterken kendini vurdu
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
Muhammet Emin Akbaşoğlu '11 üyeyi de tebrik ediyorum'
Muhammet Emin Akbaşoğlu '11 üyeyi de tebrik ediyorum'
24 Mayıs Türkiye Gündemi
24 Mayıs Türkiye Gündemi
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
Adliye koridorunda kızının katiliyle karşılaşınca, gözyaşlarına boğuldu
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?
3. havalimanı otobüs saatleri ve seferleri nerelere gidiyor?