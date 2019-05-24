DÜNYA

Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde bulunan bir eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükselirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

Yerel medya; yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi.

Korkunç görüntüler amatör kameralara yansıdı

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, binanın ikinci katında bulunan pencerelerden en az 10 öğrencinin aşağı atladığı görülüyor.

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