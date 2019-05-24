DÜNYA

Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler

Brezilya’da yaşayan bir grup kimsesiz çocuk, podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü. Köle pazarını andıran etkinlik ülkede tepkilere yol açtı.

Brezilya'da evlat edinmeyi bekleyen kimsesiz çocuklar kendilerini evlat edinmek isteyen ailelerin önünde adeta 'köle pazarına çıkarılır' gibi, hazırlanan bir sahnede yürütüldü.

Ülkede büyük tepkiye neden olan etkinlik Evlat Edinme Araştırma ve Destek Derneğinin (Ampara) yerel birimi ile Avukatlar Birliği (OAB) tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlendi.

"Podyumdan evlat edinme programı" şeklinde duyurulan organizasyon için OAB Çocuk ve Gençlik Komisyonu Başkanı Tatiane de Barros Ramalho, "Evlat edinilme potansiyeli olan bu çocuklar için düzenlenen gece, insanları evlat edinme hakkında daha fazla bilgiye sahip kılacak. Çocuklar bu geçitle kendilerini özel hissedecekler" ifadelerini kullandı.

İnsani değerlerin ayaklar altına alındığı program toplanan binlerce imzayla protesto edilirken organizatörler ise hiçbir çocuğun katılmaya zorlanmadığını iddia etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
İzmir'de bin 500 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Sakarya'da dilenci kadın polisin tabancasını almaya kalkıştı
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Fatih Terim Stadı'nın ismi değişiyor mu?
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi
Ekrem İmamoğlu özel halk otobüsü şoförleriyle bir araya geldi
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
Ankara metrosunda nefes kesen anlar!
Kızım 33. bölüm 2. fragmanı
Kızım 33. bölüm 2. fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
İmamoğlu'ndan seçmene: Talimat yok
İmamoğlu'ndan seçmene: Talimat yok
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş
MHRS hastane randevu alma nasıl olur e devlet ile giriş