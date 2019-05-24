YEREL

Bilecik'te feci kaza 2 TIR'ın arasında kaldı

BİLECİK’te meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan aracın sürücü feci şekilde can verdi. Merhumun cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİLECİK Osmaneli ilçesine seyir halinde bulunan Üzeyir A. idaresindeki 66 LG 935 TIR'ın dorsesi Gülümbe rampalarında havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak karşı şeritten gelen Gökhan U. yönetimindeki 08 K 0693 plakalı TIR'a ve Fevzi Bağlan'ın (70) kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobile çarptı.

2 TIR arasında kalan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücüsü araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içinde sıkışan Fevzi Bağlan'ın cenazesi olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çıkarılırken, kazada Bilecik-Osmaneli karayolu kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.

Kazaya karışan araçların kaza yerinden çekildikten sonra trafik normale dönerken, merhum Bağlan'ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

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