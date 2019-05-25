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Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali

Kadın dizisi 64. sezon finali bölümüyle 28 Mayıs 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 64. sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 28 Mayıs 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

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