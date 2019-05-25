Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 35. sezon finali bölümüyle 30 Mayıs 2019 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Bir Zamanlar Çukurova 35. sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 30 Mayıs 2019 Perşembe akşamı ATV'de...
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.