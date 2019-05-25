SON DAKİKA
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 31 Mayıs Cuma günü verilecek Haberin devamı.
GÜNCEL

İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni'

İstanbullu Gelin dizisi 86. son bölümüyle ekrana geldi. Haftaya final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'in son bölümünde Esma'nın istediği şey Süreyya'yı şoke etti.

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Bir hafta sonra final yaparak veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın Esma'nın isteğini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi. Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Amasya'da dolu yağışı dakikalar içinde şehri felç etti
Amasya'da dolu yağışı dakikalar içinde şehri felç etti
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
Emeklilere bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
Numan Kurtulmuş 'henüz kamuoyuna açıklanmadı' dedi yüzde verdi
Numan Kurtulmuş 'henüz kamuoyuna açıklanmadı' dedi yüzde verdi
Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale getirildi
Trump'tan Teresa May yorumu
Trump'tan Teresa May yorumu
İBB'den İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım duyurusu
İBB'den İstanbul'da AÖF sınavına girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım duyurusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu
22 yaşındaki gencin cansız edeni 3 metrelik atık kuyusunda bulundu
Halka 19. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Halka 19. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Payitaht Abdülhamid 88. bölüm fragmanı sezon finali
Çukur 67. bölüm fragmanı: 2. sezon 34. bölüm sezon finali
Çukur 67. bölüm fragmanı: 2. sezon 34. bölüm sezon finali
Vuslat 20. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Vuslat 20. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm fragmanı sezon finali
Kardeş Çocukları 17. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Kardeş Çocukları 17. bölüm 2. fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 64. bölüm fragmanı sezon finali