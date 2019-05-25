İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı yıkan istek! 'Öldür beni'

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Bir hafta sonra final yaparak veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın Esma'nın isteğini kabul edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Bir yandan alzheimer hastalığıyla uğraşan, diğer yandan ise eşi Garip'in ani ölümüyle yıkılan Esma Sultan, Süreyya'dan ölümüne yardımcı olmasını istedi. Esma'nın bu şok isteği Süreyya’yı da büyük bunalıma sokuyor. Bu istek ise akıllara sezonun ilk bölümünde, Faruk ile Süreyya'nın kızlarının büyüdüğü ve psikoloğa giderek annesini Esma'yı öldürmekle suçladığı sahneyi akıllara getirdi.