Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması O tür sıkıntıları yaşamış biri

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbulseçimlerini iptal etme kararı almasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk kez net bir tepki ortaya koymuştu.

"BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞIZ"

Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullanmıştı.